Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 38 KD 865 plakalı otomobilin sürücüsü araçla kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen otomobil, bir süre sonra durduruldu.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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