Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

07.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:32

Kayseri'de polisin "dur" ikazına rağmen tırla kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polisin "dur" ikazına rağmen tırla kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 38 KM 118 plakalı tırı durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan tırla kaçan sürücü, ekiplerin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu merkez Sahabiye Mahallesi'nde durduruldu.

Alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine el konulan sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı, alkollü araç kullandığı için para cezası uyguladı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Metin Oktay Mesut Bakkal Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Washington Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 22:32:45. #1.15#
title