Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ikazına rağmen tırla kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polisin "dur" ikazına rağmen tırla kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 38 KM 118 plakalı tırı durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan tırla kaçan sürücü, ekiplerin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu merkez Sahabiye Mahallesi'nde durduruldu.

Alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine el konulan sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı, alkollü araç kullandığı için para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan