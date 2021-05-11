Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, çekme belgeli otomobille kaçmaya çalışan 3 zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, çekme belgeli otomobille kaçmaya çalışan 3 zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kent merkezinde seyreden 38 AEU 405 plakalı otomobildekiler, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şanlı 1. Sokak'ta durduruldu.

Çekme belgeli olduğu tespit edilen otomobilin, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüsü C.K. ile arkadaşları İ.B. ve B.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Sürücü ile arkadaşlarına "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" ve "çekme belgeli aracı trafikte kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün