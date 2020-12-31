Kayseri'de polisi darbederek kaçan 2 zanlıdan biri operasyonla yakalandı
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Kayseri'de polisi darbederek kaçan 2 zanlıdan biri operasyonla yakalandı

31.12.2020 02:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 02:11
Kayseri'de polisi darbederek kaçan 2 zanlıdan biri operasyonla yakalandı

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polisleri darbederek kaçan iki zanlıdan biri operasyonla yakalandı.

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polisleri darbederek kaçan iki zanlıdan biri operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen 38 FP 712 plakalı panelvan aracı durdurdu.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri ile araçtaki M.K. ve Ö.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

2 polis memurunu yaralayıp kaçan zanlıların yakalanması için olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Termal kameraların kullanıldığı, özel harekat polislerinin müdahale ettiği operasyonda zanlılardan Ö.Ö. ele geçirildi.

Ekipler M.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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