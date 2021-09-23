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Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde asayiş uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan asayiş uygulamasında araçlar tek tek durdurulurken, sürücüler de arandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan asayiş uygulamasında araçlar tek tek durdurulurken, sürücüler de arandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bulunan Kilim Sosyal Bilimler Lisesi çevresinde asayişe etkili olayların önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Motosikletli Polis Tim Amirliği ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamada, araçlar durdurulup arandı.

Ayrıca, araç sürücülerinin de arandığı uygulamada, 48 şahıs ve 28 araç kontrol edilirken, 5 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 336 TL ceza yazıldı. - KAYSERİ

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