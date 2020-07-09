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Kayseri'de plastik firmasından ağız siperliği ihracatı

Kayseri'de bir plastik firması, bez maskeye alternatif olarak ürettiği ağız siperliğini yurt dışına satıyor.

09.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:33

Kayseri'de bir plastik firması, bez maskeye alternatif olarak ürettiği ağız siperliğini yurt dışına satıyor.

Firmanın Genel Müdürü Samet Adıgüzel, AA muhabirine, firma olarak pandemi sürecinde önce yüz koruyucu siperlik, sonrasında maske aparatı geliştirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Sıcakların da etkisiyle bazı insanların bez maskeyi uzun süreli takmadıklarını ya da çene altında tutuklarını gözlemlediklerini belirten Adıgüzel, bunun üzerine ağız siperliği geliştirmeye karar verdiklerini anlattı.

Ar-Ge çalışmalarının ardından ağız siperliği tasarladıklarını belirten Adıgüzel, "Türkiye'de ilk defa biz yaptık. Tasarım tescil belgelerini aldık ve tanıttık. İlgiden memnunuz." dedi.

Ürünün tasarımı hakkında da bilgi veren Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Ağız bölgesinde kullandığımız pet malzeme antifog özelliği ile buğu yapmama özelliğine sahip. İnsanların çene yapılarını inceledik. Yaklaşık 500 kişinin çene yapısını inceledik. Çene yapılarına en uygun olan radüslü köşelerini, kesimlerini tercih ettik. Rahat etmelerini sağladık. Bu, karşı tarafa tükürük ve benzeri şeylerin gitmemesini sağlıyor. Yaklaşık 6,5-7 gram ağırlığa sahip, çok hafif bir ürün tasarladık."

Gerek ülke içinden gerekse yurt dışından yoğun talep gördüklerini vurgulayan Adıgüzel, "Özellikle yurt dışından 7-8 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor, 3 ülkeye ihracatımız gerçekleşti." dedi.

Kayseri'de plastik firmasından ağız siperliği ihracatı

Kaynak: AA

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