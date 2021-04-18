Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın
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Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın

Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, plastik boru fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

KAYSERİ'de, plastik boru fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki plastik boru fabrikasında, öğle saatlerinde, iddiaya göre  kaynak yapımı sırasında plastik malzemelerin üstüne sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle fabrikanın üretim alanını saran yangın söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği yangında hasar oluştu.


Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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