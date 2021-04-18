Plastik boru fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de plastik boru fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kayseri'de plastik boru fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'deki bir plastik boru fabrikasının depo kısmından dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin