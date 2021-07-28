Kayseri'de PKK/YPG üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Kayseri'de PKK/YPG üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de PKK/YPG üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Hasan Elcuma E. (37), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Hasan Elcuma E. (37), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis ekiplerinin istihbari bilgisi sonrası 2 Ocak 2019'da yapılan operasyonda Suriye uyruklu Hasan Elcuma E.'nin, terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD adına Suriye'de 4-5 yıl faaliyet gösterdiği belirlendi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hasan Elcuma E., tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hasan Elcuma E., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, "Afrin ve El Bab'da yapılan operasyonları işgal olarak tanımlamadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Örgüt ile bağlantım yok" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Elcuma E.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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