Kayseri'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, terör örgütü PKK/YPG içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:50
Kayseri'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de, terör örgütü PKK/YPG içerisinde 'de silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK, YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu Zuveyr A. ve Ali A'nın Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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