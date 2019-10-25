Kayseri'de PKK/YPG operasyonu

25.10.2019 14:56

Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu Muhammed K. ile Dıaddin K. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda örgütteki görevleri ve aldıkları eğitimlerle ilgili örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA