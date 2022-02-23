Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Harun Reşit Serbest - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.T., gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.T., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesinde yaşayan Suriyeli A.T.'nin, PKK/YPG üyesi olduğu belirlendi. A.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el koyuldu. A.T., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title