Kayseri'de PKK Propagandasına 3 Gözaltı

– KAYSERİ'de sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda başlattığı operasyon kapsamında silahlı terör örgütü PKK/KCK'ın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen Mehmet E., Mehmet.Y. ve Oktay Ö. gözaltına alındı. - Kayseri