Kayseri'de PKK silahlı terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de PKK silahlı terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de PKK silahlı terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de PKK silahlı terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı; Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.Ş. ve M.H.M.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şahısların Kayseri'nin Sarız ilçesinde bulunan ikametlerinde, yapılan eş zamanlı operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şüphelilere ait ele geçirilen birçok dijital materyale el konuldu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Kayseri'de PKK silahlı terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK silahlı terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK silahlı terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK silahlı terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

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