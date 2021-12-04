Kayseri'de PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptığı tespit edilen A.Ö, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, 2019'daki yerel seçimlerde HDP'den Talas ilçesi belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

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