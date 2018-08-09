Kayseri'de PKK/KCK Operasyonunda HDP Milletvekili Adayı Gözaltına Alındı

24 Haziran seçimlerinde Kayseri HDP milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda Alman yapımı harp silahı Mauser ve bu silaha ait 82 adet fişek ele geçirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Kayseri'de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 24 Haziran seçimlerinde Kayseri HDP Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, yine Kayseri HDP Milletvekili adayı Zenun Orta'nın kardeşi A. Orta da bulunuyor. Edinilen bilgiye göre N. Yılmaz ve A. Erdoğan isimli iki şüpheli de yapılan operasyonda gözaltına alındı.

MAUSER MARKA UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon da zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet Alman yapımı Mauser marka uzun namlulu silah, 82 adet Mauser marka silaha ait dolu fişek, 104 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait dolu fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.