Kayseri'de peribacası benzeri doğal oluşumların üzerindeki yazılar temizleniyor
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Kayseri'de peribacası benzeri doğal oluşumların üzerindeki yazılar temizleniyor

15.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:55
Kayseri'de peribacası benzeri doğal oluşumların üzerindeki yazılar temizleniyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacalarına benzeyen doğal oluşumların üzerindeki yazıların temizlenmesine başlandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacalarına benzeyen doğal oluşumların üzerindeki yazıların temizlenmesine başlandı.

Kayseri-Niğde kara yolu Araplı yokuşunda yer alan peribacalarını andıran doğal oluşumlara, sprey boyayla yazılan yazının silinmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilhisar Belediyesi ve Kaymakamlık harekete geçti.

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğünden gelen uzmanlar, "mikro kumlama tekniği" ile doğal oluşumların üzerindeki yazıları silmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, gazetecilere, sprey boyaların bu tür eserlere zarar verdiğini söyledi.

Bu yazıların tabiat varlıklarına zarar vermenin yanında çirkin görüntü de oluşturduğunu belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Bu temizlik tamamen restorasyon usullerine göre gerçekleştirilecek. Bu tabiat varlıkları ülkemizin önemli değerleri içerisinde. Sadece tabiat varlıkları değil kültür varlıklarımızla beraber bunları korumamız gerekiyor. Sprey boyalar bu tür eserlere zarar veriyor. Bu konuda daha hassas olmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Buraları elbette ki bizler koruyacağız, zarar verilmemesi için çeşitli önlemler alacağız ama hep birlikte bunları korumamız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen, sprey boyalarla veya farklı şekillerde müdahalelerde bulunulmasın."

Kaymakam Fatih Bayram da yaklaşık 1 ay önce bu yapılara sprey boyalarla zarar verildiği haberini alınca harekete geçtiklerini aktardı.

Kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleriyle bu alanı koruma altına aldıklarını anlatan Bayram, "İlçemizde kolluk kuvvetlerimizle gece gündüz plaka takip sistemi ile buraya gelen ve buradan geçiş yapan araçları inceliyoruz. Bu temizlikten sonra doğal ve kültürel bu yapılara zarar verilmemesi için denetimlerimizi artırdık. Gece gündüz 24 saat burayı izliyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımızdan daha hassas davranmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise turizm ve tarihi değerleri korumakla mükellef olduklarının altını çizerek, "Çok ucuz malzemelerle yazılan bu yazılar maalesef pahalı malzemelerle yok edilebiliyor. Bu güzelliklerin ilçemize dönüşü için gayretlerimizi sarf edeceğiz. Halkımızın da buraları sahiplenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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