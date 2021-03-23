Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
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Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

23.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:24

Kayseri'de pekmez yapımında üzüm ezmek için kullanılan ve "şırahane" adı verilen yaklaşık 100 yıllık taşı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de pekmez yapımında üzüm ezmek için kullanılan ve "şırahane" adı verilen yaklaşık 100 yıllık taşı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi'ndeki bir bağ evinden "şırahane" diye bilenen yaklaşık 100 yıllık özel yapım taşın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, taşı traktör yardımıyla kamyonete yükleyerek Bünyan ilçesine götüren şüphelilerin F.Ç, Ş.T. ve A.K. olduğunu tespit etti.

Zanlılar ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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