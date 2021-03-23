Pekmez yapımında kullanılan asırlık taşı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de pekmez yapımında üzüm ezmek için kullanılan ve "şırahane" adı verilen yaklaşık 100 yıllık taşı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de pekmez yapımında üzüm ezmek için kullanılan ve "şırahane" adı verilen yaklaşık 100 yıllık taşı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi'ndeki bir bağ evinden "şırahane" diye bilenen yaklaşık 100 yıllık özel yapım taşın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, taşı traktör yardımıyla kamyonete yükleyerek Bünyan ilçesine götüren şüphelilerin F.Ç, Ş.T. ve A.K. olduğunu tespit etti.

Zanlılar ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün