Kayseri'de pazar artığı sebzeler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı - Haberler

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Kayseri'de pazar artığı sebzeler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de pazar artığı sebzeler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı

Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Yahyalı ilçesinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Yahyalı ilçesinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için seferber oldu.

Ekipler, yerleşim yerlerinden uzak alanlara ve yağışının yoğun olduğu noktalara 2 ton ot ve yonca, 100 kilogram pazar artığı havuç, marul, lahana bıraktı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Haberler

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