Kayseri'de "Pati Köy" açıldı

26.10.2019 16:08

Talas Belediyesince güçten düşmüş, hasta ve mağdur köpeklerin rehabilite edilmesi amacıyla yaptırılan geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi "Pati Köy"ün açılışı yapıldı.

Reşadiye Mahallesi'ndeki 3 bin metrekare alana kurulan merkez, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ve hayvan severlerin katılımıyla açıldı.

Talas Belediye Başkanı Yalçın, seçim öncesi vadettikleri "Yüz ağartan" projelerden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

3 bin metrekarelik bir alana 500 köpek kapasiteli bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını aktaran Yalçın, kendi kendine yetemeyen, dış ortamlarda yaşayamayacak, güçten düşmüş, mağdur sokak köpeklerine yardım etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Merkezin iki bölümden oluştuğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Birinci mekan köpeklerle ziyaretçilerin buluşacağı bölüm, ikinci mekanda ise üç mağaradan oluşan bakım yerleri var. Yavrular ayrı, hastalar ve büyük köpekler ayrı yerlerde tutuluyor. Burada temel hedefimiz köpeklerin doğal ortama, yaşam şartlarına uygun hale getirilmesi. En büyük destekçimiz Veteriner Fakültesi Dekanı Abdullah Hocamız ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Hanım oldu. Hayvanlar bizim canımız, gönül dostlarımız, onlar için ne yapsak az. Yaşamın olduğu her yerde ölüm de var. Geçenlerde 90 yaşında vefat eden Mehmet Şevket Eygi, vasiyetinde kedisini çok sevdiğini, kedisine çok iyi bakılmasını ve öldüğünde de beyaz bir beze sarılıp gömülmesini istiyor. Bu bizim insanımızın estetiği, gönlünün güzelliğidir."

Hayvan mezarlığı fikri

Yalçın, hayvanların insanların dostları olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de örneği var mı, yönetmelik var mı bilmiyorum ama bundan sonraki adımımız bir hayvan mezarlığı yapmak. Hayvanlarını çok seven çocuklarımızın, insanlarımızın hayvanları ölünce mezar yerleri belli olsun. Ziyaret etmek istiyorlarsa etsinler. İlaçlaması, bir bakıma defni, insana ve o mahluklara da yaraşır şekilde olsun, korunaklı olsun. Belki garip gelecek ama bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de doğal ortama yapılan merkezde fiziki ve tıbbi açıdan her türlü detayın düşünüldüğünü söyledi.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise hayvan hakları konusunda belediyelerle hareket edebilmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Hayvanseverler olarak hiçbir şeye hazır konmaya alışmadıklarının altını çizen Uzel, "Başkanımız bizi bu konuda şaşırttı, hazır bir yer bulmuş olduk. Başarılı olmasını diliyoruz. Biz inşallah burada en iyi şekilde performans alırız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise hayvanlara yönelik hazırladıkları projelerden dolayı Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı tebrik etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da hayvanları sevmeyenlerin insanları da sevemeyeceğini belirtti.

Programın sonunda Yalçın, Uzel'i "köy ağası", okulundaki öykü yarışmasında hayvan sahiplenme hikayesini anlatarak dereceye giren Ayşe Duru Sağırsoy'u da "köy muhtarı" seçtiklerini belirterek sahneye davet etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler, köpeklere mama verdi.

"Tarçın'ın köşkü", "Karaoğlan'ın sarayı" gibi isimlendirilmiş ahşap kulübelerde barınan köpeklere, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA