Kayseri'de patates hasadı başladı
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Kayseri'de patates hasadı başladı

16.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:05
Kayseri'de patates hasadı başladı

Patates ekiliş alanı ile Türkiye'de 5. sırada bulunan Kayseri'de, patates hasadı başladı.

Patates ekiliş alanı ile Türkiye'de 5. sırada bulunan Kayseri'de, patates hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ve Sarız İlçe Müdürü Hacı Durmuş ile birlikte Sarız ilçesi Kemer Mahallesi'nde patates hasadının başlaması ile birlikte üreticileri ziyaret etti.

Üreticilerle sohbet ederek birlikte hasat yapıp, üretimleri hakkında bilgi alan İl Müdürü Mustafa Şahin yaptığı açıklamada, "Son yıllarda tüm ülkemizde olduğu gibi Kayseri ilimizde de baraj, gölet ve modern sulama tesisleri, tarımsal altyapının giderek güçlenmesini sağladı. Bu kapsamda ilimiz 2019 yılı TÜİK verilerine göre 110.839 da. Patates ekiliş alanı ile 5. sırada, 451.798 ton üretim miktarı ile de 4. Sırada yer almaktadır. Üreticilerimiz için bereketli bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin coğrafi ve iklim koşullarının patates üretimine elverişli olduğuna işaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Türkiye'nin tohumluk, yemeklik ve sanayilik patates ihtiyacının önemli bölümünü karşıladıklarını, bu itibarla ülkede patates üretimine nefes olacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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