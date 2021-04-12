Kayseri'de pastırmacılarda 'Ramazan' yoğunluğu
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Kayseri'de pastırmacılarda 'Ramazan' yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de Ramazan öncesinde pastırmacılarda hareketlilik yaşanıyor.

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Kayseri'de Ramazan öncesinde pastırmacılarda hareketlilik yaşanıyor.

Pastırma ve sucuğu ile ünlü Kayseri'de, Ramazan öncesinde pastırmacılarda hareketlilik yaşanıyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pastırma, sucuk ve sucuk içine olan ilgi, pastırmacıları da memnun etti. Kayseri'de pastırmacılık yapan Bekir Çatalbaş, "Pandemiden önceki Ramazanlarda daha heyecanlı ve daha güzel işlerimiz oluyordu ama şimdi de Ramazan yaklaşınca hareket başladı. Hoşaflık, pastırma, sucuk ve sucuk içi satışlarımız iyi. Fiyatlarda her şeyde olduğu gibi geçen seneye bakarak farklı ama biz elimizden geldiği kadar zamları yansıtmamaya çalışıyoruz. Ramazan'da sucuk içi biraz daha ön planda oluyor" ifadelerini kullandı.

1. sınıf pastırma 170 TL'den satılırken, sucuğun birinci sınıfı da 80 TL'den raflarda yerini alıyor. - KAYSERİ

Kayseri'de pastırmacılarda 'Ramazan' yoğunluğu
Kayseri'de pastırmacılarda 'Ramazan' yoğunluğu
Kayseri'de pastırmacılarda 'Ramazan' yoğunluğu
Kayseri'de pastırmacılarda 'Ramazan' yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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