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Kayseri'de pastırma doğrama ve sunum teknikleri kursunun tanıtım toplantısı yapıldı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de pastırma doğrama ve sunum teknikleri kursunun tanıtım toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen pastırma doğrama ve sunum teknikleri kursunun tanıtım toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen pastırma doğrama ve sunum teknikleri kursunun tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Akademi Tesisi Mutfak Atölyesi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, meslek alanlarında ihtiyaçlara yönelik eleman yetiştirme kursları düzenlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Bunlardan birisi olan pastırma doğrama ve sunum teknikleri kursuna katılan kursiyerlerin sektörde aranan eleman olacağını belirten Büyükkılıç, "Amacımız sektöre katkıda bulunmak. Oldukça yaygınlaşan, kamuoyunda kabul gören, tanıtımı konusunda da artık bir sıkıntı yaşamadığımız ama eleman bulmakta zorluklar çekmeye başladığımız bir süreçteyiz. Onu giderme adına bir çalışma yapıyoruz. Böyle bir çalışmayı yaptıkları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, 20 kişinin katıldığı ve yaklaşık 3 ay sürecek kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika dağıtılacağını bildirdi.

Kentin gastronomi merkezi olduğunu söyleyen Büyükkılıç, amaçlarının Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, konuşmanın ardından basın mensuplarına pastırma ikram etti.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de pastırma doğrama ve sunum teknikleri kursunun tanıtım toplantısı yapıldı - Haberler
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