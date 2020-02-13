13.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:55

Kayseri'de parkta kayak keyfi

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde kar tatilini fırsat bilen öğrenciler, tepsi, leğen, poşet ve kızaklarla parkta kayarak karın keyfini çıkardı.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan Rifat Yıldırım Parkı, kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından pist olarak hazırlandı. İlçede eğitime bugün kar nedeniyle ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, 'Beleştepe' olarak nitelendirilen parka akın etti. Çocuklar, aileleriyle birlikte parkta piste dönüştürülen rampada poşet, tepsi, leğen, tahta ve plastik kızaklarla kayarak eğlendi. Çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu