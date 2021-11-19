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Kayseri'de parkta erkek cesedi bulundu

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de parkta erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta erkek cesedi bulundu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta erkek cesedi bulundu.

Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki parkta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Feramuz T'ye (47) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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