Kayseri'de parkta erkek cesedi bulundu
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta erkek cesedi bulundu.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta erkek cesedi bulundu.
Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki parkta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Feramuz T'ye (47) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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