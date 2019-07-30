KAYSERİ'DE PARKLARIN BAKIM VE TEMİZLİĞİNİ KADINLAR YAPIYOR

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde parkların bakım ve temizliğini kadınlar yapıyor.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İşkur) desteğiyle istihdam edilen kadınlar, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor. Kadınlar, ilçedeki parklarda çapa, çim ve çiçek ekimi yanında, çiçeklerin bakımlarını da yapıyor. Kadınların parkta çalışmasıyla, parkların daha güvenilir hale geldiğini ifade eden 3 çocuk annesi Perihan Çınar, İşimi severek yapıyorum. Parklar kadınların yaptığı bakım çalışması ile artık daha güzel. İşkur desteği ile başladığım çalışma hayatım, şimdi belediye bünyesinde devam ediyor. Öncelikle çalışma planımızı yaparak parklardaki mıntıka temizliği ile görevime başlıyorum. Daha sonra sulama yapıyorum. Çiçeklerin bakımını yapıyorum. Parklarda çalıştığımızı gören kadınlar bizleri gördüğü için mutlu oluyor ve bizlere güvenerek çocuklarını parka oynamaya gönderebiliyor. Çalıştığım ve erkeklerin yaptığı birçok işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Çok ağır işlerde erkek çalışanlardan yardım istiyoruz. Evlerimizde gösterdiğimiz titizliği parklarda da gösteriyoruz dedi.

2 çocuk ve 3 torun sahibi 58 yaşındaki Fatma Eker ise 5 ay önce İşkur desteğiyle işe başladığını belirterek, Geçinmek zorunda olduğum için yaptığı işi layıkı ile gerçekleştirmeye çalışıyorum. Süpürme, ot yolma, çiçek dikme gibi her türlü işleri yapıyoruz. Bazı insanlar yaşımdan dolayı çalışmamı tebrik ederken, bazıları da bizi ayıplıyor. Ancak, biz bunlara alıştık diye konuştu.

Kaynak: DHA