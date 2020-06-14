Kayseri'de parklara bisiklet pompa istasyonu yerleştirdi
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Kayseri'de parklara bisiklet pompa istasyonu yerleştirdi

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, çevreci ulaşım aracı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için parklara pompa istasyonu kurdu.

Kayseri'de parklara bisiklet pompa istasyonu yerleştirdi
14.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:14

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, çevreci ulaşım aracı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için parklara pompa istasyonu kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin sosyal yaşamına renk katan parkların daha fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla Kocasinan Belediyesi sınırlarındaki parklara bisiklet pompa istasyonu yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama sayesinde vatandaşların ve özellikle çocukların bisiklet lastiğine hava doldurma imkanı bulacağını belirtti.

İlçedeki parklarda, engelsiz oyun grupları, şarj istasyonu, görme engelliler için yönlendirici yürüyüş parkurları bulunduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Parklarımızda güvenlik kamera sistemi uygulaması ile vatandaşlarımıza daha güvenli ve huzurlu hizmet sunuyoruz. Akıllı aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel hale getirdik. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında elektrik ve sudan tasarruf sağlamayı amaçlayan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni de en kısa sürede hayata geçirmiş olacağız. Parklarımız 7'den 70'e herkese hitap ediyor."

Bisiklet pompa istasyonundan memnun kalan çocuklar ise benzin istasyonuna gitmeden parklarda bisiklet lastiklerine hava doldurabildiklerini belirterek, Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, bisiklet pompa istasyonunun faydalı model ve tescili için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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