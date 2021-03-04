Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazından çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazından çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı

04.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:54
Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazından çıktığı iddia edilen yangında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de park halindeki otomobilde, çakmak gazının alev alması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de park halindeki otomobilde, çakmak gazının alev alması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay Sokak'ta, M.P. ile 2 arkadaşının bulunduğu park halindeki otomobilde, çakmak gazının parlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin aracı sarmasıyla otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobilin hasar gördüğü olayda, yakındaki binanın bazı dairelerinin de camları kırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaralanan 3 kişi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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