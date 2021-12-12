Kayseri'de paraşütle atlayış sırasında düşen iki kişi yaralandı - Haberler
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Kayseri'de paraşütle atlayış sırasında düşen iki kişi yaralandı

Kayseri'de paraşütle atlayış sırasında düşen iki kişi yaralandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de yamaç paraşütüyle atlayış yapan iki sporcu, kalkıştan kısa süre sonra düşerek yaralandı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yamaç paraşütüyle atlayış yapan iki sporcu, kalkıştan kısa süre sonra düşerek yaralandı.

Talas ilçesinde 1800 metre yüksekliğe sahip Ali Dağı Paraşüt Atlama Alanı'ndan çiftli atlayış yapan M.G. (18) ile M.D. A. (28) kısa süre sonra paraşütün ters rüzgar alması sonucu dengelerini kaybetti.

Rüzgarın etkisiyle savrulan ikili kalkış alanına yakın bir bölgeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan M.G. ile M.D.A'yı hastaneye götürdü.

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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