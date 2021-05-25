Kayseri'de özel öğrenciler Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde buluştu

Kayseri'de 100 özel öğrenci, Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Kayseri'de 100 özel öğrenci, Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Hulus Hanımlar Derneği tarafından hayata geçirilen "BİN-KAY-SERİ" adlı proje kapsamında, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki öğrenciler, "Sağlıklı yaşama bir adım" etkinliği kapsamında Erciyes'te buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapların dağıtıldığı etkinlikte, öğrenciler açık havada Erciyes manzarasına karşı kitap okudu.

Proje koordinatörlerinden Mustafa Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri hayata adapte etmeyi planladıkları projeyi, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında birçok etkinliğe imza attıklarını, bugün de kitap okuma faaliyeti yaptıklarını belirten Karabulut, "Gençlerin zihnen kuvvetli, bedenen sağlıklı birey olmaları için projeyi hayata geçirdik. Bugün de öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını canlı tutmak adına Erciyes'te kitap okuma faaliyeti yaptık." dedi.

Proje koordinatörü Hüseyin Bozlak da etkinliğe hafif zihinsel engelli 100 öğrencinin katılım sağladığını anlatarak, "Öğrencilerimiz bu proje kapsamında daha önce kayak ve binicilik eğitim aldı. Bugün de Erciyes'te kitap okudular, teleferiğe bindiler. Güzel bir gün geçirdiler. Hepsi de çok mutluydu. Faaliyetin, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları açısından iyi bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil