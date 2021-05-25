Kayseri'de özel öğrenciler Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de özel öğrenciler Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde buluştu

Kayseri'de özel öğrenciler Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde buluştu
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Kültür Sanat

Kayseri'de 100 özel öğrenci, Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Kayseri'de 100 özel öğrenci, Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Hulus Hanımlar Derneği tarafından hayata geçirilen "BİN-KAY-SERİ" adlı proje kapsamında, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki öğrenciler, "Sağlıklı yaşama bir adım" etkinliği kapsamında Erciyes'te buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapların dağıtıldığı etkinlikte, öğrenciler açık havada Erciyes manzarasına karşı kitap okudu.

Proje koordinatörlerinden Mustafa Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri hayata adapte etmeyi planladıkları projeyi, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında birçok etkinliğe imza attıklarını, bugün de kitap okuma faaliyeti yaptıklarını belirten Karabulut, "Gençlerin zihnen kuvvetli, bedenen sağlıklı birey olmaları için projeyi hayata geçirdik. Bugün de öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını canlı tutmak adına Erciyes'te kitap okuma faaliyeti yaptık." dedi.

Proje koordinatörü Hüseyin Bozlak da etkinliğe hafif zihinsel engelli 100 öğrencinin katılım sağladığını anlatarak, "Öğrencilerimiz bu proje kapsamında daha önce kayak ve binicilik eğitim aldı. Bugün de Erciyes'te kitap okudular, teleferiğe bindiler. Güzel bir gün geçirdiler. Hepsi de çok mutluydu. Faaliyetin, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları açısından iyi bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hande Erçel Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Josef De Souza Lukas Podolski Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de özel öğrenciler Erciyes Dağı'nda kitap okuma etkinliğinde buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:34:51. #1.14#

title