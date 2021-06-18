Kayseri'de özel öğrenciler bovling etkinliğinde bir araya geldi

Hulus Hanımlar Derneği, "özel öğrenciler" için bovling etkinliği düzenledi.

Hulus Hanımlar Derneği, "özel öğrenciler" için bovling etkinliği düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Projeleri Destek Programı "BİN-KAY-SERİ Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ile dernek üyeleri katıldı.

Proje Koordinatörü Mustafa Karabulut, özel eğitim öğrencilerinin sporla fizik koordinasyonunu ve hareket becerilerini geliştirmeleri amacıyla ilk defa bovling oynadıklarını belirtti.

Öğrencilerin dernek tarafından gelen arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Karabulut, "Toplumsal farkındalığı artırarak özel gençlerimizin toplumda kabulünü sağlamak, yetenekleri doğrultusunda niteliksel açıdan en iyi şekilde gelişmelerini destekleyerek bağımsız ve kendini ifade edebilen birey olmasını hedeflediğimiz etkinliklerimizde bugün gençlerimiz 5'erli gruplara ayrılarak öğretmenleri eşlinde oyun oynadılar. Gençlerimiz doyasıya eğlendi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğrenciler ve aileleri için Konya kültür gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında Mevlana Müzesi, Kelebekler Vadisi ve Konya Panorama Müzesi gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan