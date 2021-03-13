Otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

13.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:06

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobille midibüsün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobille midibüsün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tablakaya Mahallesi'nde 34 AK 4592 plakalı otomobille 38 P 0228 plakalı midibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Emrah E'nin (32) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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