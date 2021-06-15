Kayseri'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Kayseri'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B. yönetimindeki 34 DDN 902 plakalı otomobil, 30 Ağustos Bulvarı'nda T.Y idaresindeki 38 AAU 114 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan araçlardaki 3 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan alkollü olduğu tespit edilen B.B'nin ehliyetine el konuldu.

Kayseri'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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