Kayseri'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.B. yönetimindeki 34 DDN 902 plakalı otomobil, 30 Ağustos Bulvarı'nda T.Y idaresindeki 38 AAU 114 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 3 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan alkollü olduğu tespit edilen B.B'nin ehliyetine el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan