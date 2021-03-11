Kayseri'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Kayseri'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

11.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:23
Kayseri'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

M.İ'nin kullandığı 38 EN 685 plakalı otomobil, Sivas Caddesi Doğu Terminali kavşağında, İ.K. idaresindeki 38 YL 578 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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