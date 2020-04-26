Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı KAYSERİ'de, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık personeli yaralandı.

KAYSERİ'de, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarında meydana geldi. Eren Gürpınar yönetimindeki 38 JZ 463 plakalı ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 LJ 988 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen ambulansta bulunan sağlık personelleri Mustafa Çalıkıran, İbrahim Çürük ve sürücü Eren Gürpınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı.Sağlık durumları iyi olan yaralıları İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli hastanede ziyaret etti. Benli, sağlık personeline geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: DHA