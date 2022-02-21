Kayseri'de otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı
AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kullandığı otomobille ağaca çarpan sürücü yaralandı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kullandığı otomobille ağaca çarpan sürücü yaralandı.
Halil T. idaresindeki 38 AD 510 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak takla attı.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi kaldırıldı.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel