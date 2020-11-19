Kayseri'de otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
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Kayseri'de otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi

19.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:06
Kayseri'de otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de, kullandığı otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'de, kullandığı otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, narkotik detektör köpeği yardımıyla araçta yaptıkları aramada, yatık deposuna gizlenmiş 101 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 53 bin 300 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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