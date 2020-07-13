Kayseri'de otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü Kayseri'de otomobille tırın çarpması sonucu polis memuru ile annesi ve babası hayatını kaybetti.

Kayseri'de otomobille tırın çarpması sonucu polis memuru ile annesi ve babası hayatını kaybetti.

Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı 38 SP 060 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kalaba mevkisinde, önünde seyreden Onur E. idaresindeki 81 FK 155 plakalı tıra çarptı.

Kazada, polis memuru olduğu öğrenilen Oğuzhan Beyaz ile araçta bulunan annesi Nurten ve babası Bekir Beyaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA