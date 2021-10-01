Kayseri'de otomobilin motor kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de otomobilin motor kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de otomobilin motor kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de otomobilin motor kısmında 325 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin motor kısmında 325 gram Sentetik Uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, M.K'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı.

M.K'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, aracın motor kısmına gizlenmiş 325 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

M.K. ile araçta bulunan F.D. gözaltına alındı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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