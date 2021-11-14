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Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

K.A. yönetimindeki 38 SK 643 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen çocuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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