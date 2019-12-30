Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın öldü
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Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

30.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:22
Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın öldü

'de otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, N.T. idaresindeki 38 HK 903 plakalı otomobil, Kaldırım Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Urhan'a çarptı.

Ağır yaralanan Urhan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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