Kayseri'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Kayseri'de otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
30.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:22
Kayseri'de otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, N.T. idaresindeki 38 HK 903 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Urhan'a çarptı.
Ağır yaralanan Urhan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA