Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
Kayseri'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kayseri'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Z.A. (32) idaresindeki 38 T 0011 plakalı otomobil, Nuri Has Mahallesi Yavuz Caddesi'nde Erdal Çelik'e (3) çarptı.
Sürücü Z.A. kazada yaralanan çocuğu aracıyla özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından Çelik, Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Hastanesine sevk edildi.
Çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Z.A. Danişment Polis Merkezine giderek teslim oldu.