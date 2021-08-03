Kayseri'de otomobili çalınan kişiyi duruşma çıkışı darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de hırsızlık iddiasıyla görülen davanın ardından müştekiyi darbeden sanık yakını 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de hırsızlık iddiasıyla görülen davanın ardından müştekiyi darbeden sanık yakını 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "oto hırsızlığı" suçundan 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, hakim, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmaya erteledi.

Duruşma çıkışında, sanık yakınları E.G, K.G, M.T. ve Y.A. ile otomobili çalınan E.S. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Sanık yakınları, müştekiyi darbederek giysilerini yırttı. Olaya hemen müdahale eden polisler, E.G, K.G, M.T. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

E.S. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya