Kayseri'de otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçtı
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Kayseri'de otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçtı

27.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:58
Kayseri'de otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçtı

Kayseri'de yol kenarında bekleyen otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü aracını terk ederek kaçtı.

Kayseri'de yol kenarında bekleyen otomobile çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü aracını terk ederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 38 NT 012 plakalı hafriyat kamyonu, merkez Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda yol kenarında bekleyen N.A. yönetimindeki 38 SM 2387 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle önündeki yolcu otobüsünün altına giren otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. N.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise aracını kaza yerinin yaklaşık 400 metre uzağında terk edip, kaçtı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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