Kayseri'de otomobil yön levhasının direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Haberler
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Kayseri'de otomobil yön levhasının direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de otomobil yön levhasının direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri'de otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Güney Çevre Yolunda meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasının demir direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişide ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de otomobil yön levhasının direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

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