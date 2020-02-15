Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı.

15.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:20
Kayseri'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı.

Ümit İ. (25) idaresindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, merkez ilçesi Miralay Nazımbey Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Fatma İsmailoğulları (37) ve Hatice Güneri'ye (70) çarptı.

Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Güneri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan İsmailoğulları'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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