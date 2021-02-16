Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı 3 kişi yaralandı

16.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:42
Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 DL 637 plakalı otomobil, ilçe girişinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, Hamdi A. (39) idaresindeki 33 FA 948 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Hamdi A. ile İsa A. (31) ve Saniye T. (37) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Sarıoğlan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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