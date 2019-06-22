Kayseri'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas yolu Güneşli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında G.T.'nin kullandığı 38 LZ 545 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü G.T. ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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