Kayseri'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
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Kayseri'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Kayseri'de bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
28.07.2020 00:31 | Son Güncelleme: 28.07.2020 01:28

Kayseri'de bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde seyreden Aykut Tayyar (31) idaresindeki 38 ADN 503 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Tayyar ile Onur Bolat sıkıştıkları otomobilden ekipler tarafından kurtarılarak Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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