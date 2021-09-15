Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı - Haberler
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Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı Kayseri'de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

- Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Malatya Yolu Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Adana'dan Kayseri'ye giden Adem A. yönetimindeki 06 Y 1790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Mertcan D., Muhammet D. ve İrem Su A. ağır yaralanırken, şoför ile eşi Selma A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı

Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı

Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı

Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır, 5 yaralı
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